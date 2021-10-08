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Происшествия8 октября 2021 9:15

Пьяный житель Ефремова до смерти забил свою мать

Пенсионерка скончалась на месте происшествия
Елена Иргиз
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Уголовное дело расмотрит Ефремовский районный суд

Уголовное дело расмотрит Ефремовский районный суд

Фото: Алексей ФОКИН

Тульская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Установлено, что в августе 2021 года пьяный 46-летний житель Ефремова поссорился со своей матерью и избил ее, нанеся не менее 10 ударов 72-летней женщине по голове и телу. От полученных повреждений пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело расмотрит Ефремовский районный суд.

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