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Общество8 октября 2021 9:07

В Тульской области 11-летний мальчик попал в реанимацию: на врача-педиатра завели уголовное дело

Женщина обвиняется по статье «Оставление в опасности»
Елена Иргиз
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Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

Тульская прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Оставление в опасности». В преступлении обвиняется врач-педиатр ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница».

Отмечается, что 27 сентября 2021 года в поликлинику поступил вызов о том, что ребенку на дому требуется помощь врача. Однако местная врач-педиатр приехала к 11-летнему мальчику не сразу, а лишь два дня спустя. Такое бездействие женщины подвергли ребенка опасности.

По материалам прокурорской проверки орган дознания возбудил уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся на контроле в межрайонной прокуратуре.

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