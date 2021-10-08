Последние новости Тулы на 8 октября 2021 года: в связи с гибелью ребенка под трамваем возбудили уголовное дело, туляки жалуются на состояние могилы с останками, найденными на раскопках и на педиатра киреевской больницы завели дело

Фото группы "ЧП Тулы"

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Оставление в опасности". В нем обвиняется врач-педиатр ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница». Напомним, женщина приехала к ребенку не сразу после вызова, а только два дня спустя, чем подвергла мальчика опасности.

В Туле сбитый трамваем полуторагодовалый мальчик скончался. Врачам не удалось спасти ребенка после тяжелых травм. Напомним, что ДТП произошло днем 5 октября. По данным ГИБДД, женщина с ребенком на руках переходила дорогу в неположенном месте.

Туляки возмущены захоронением останков, найденных при реконструкции Крестовоздвиженской площади, на городском кладбище №3. Планировалось, что останки захоронят по православной традиции, а найденные ценности передадут музею. Сейчас же на могиле находится простой крест и табличка с надписью, а к самому захоронению ведет тропинка из покосившейся и полуразрушенной тротуарной плитки.