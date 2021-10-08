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Происшествия8 октября 2021 1:00

Жительница Новомосковска отругала сына за выпивку и поплатилась за это жизнью

Горе-сыну теперь грозит долгий срок в колонии
Елена Иргиз
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В настоящее время следствие завершено, уголовное дело по существу рассмотрит суд

В настоящее время следствие завершено, уголовное дело по существу рассмотрит суд

Фото: Алексей ФОКИН

Следователи в Новомосковске завершили расследование уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Как установило следствие, 23 августа 2021 года 36-летний житель Новомосковска находился со своей 59-летней матерью у себя в квартире. Они вместе распивали спиртное, и после очередного похода в магазин за алкоголем мать стала ругать сына за то, что он слишком часто выпивает. Разозлившись, мужчина начал избивать ее руками и ногами. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В настоящее время следствие завершено. Уголовное дело по существу рассмотрит суд. За такое преступление жителю Новомосковска грозит до 15 лет колонии.

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