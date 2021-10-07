Руководители Тульского отделения Сбербанка провели «Урок цифры»

В ходе «Урока цифры» ребята познакомились с понятием «искусственный интеллект», основными принципами его работы, узнали, как ИИ-технологии могут помочь человеку в различных профессиях.

Занятия провели Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко и заместитель Управляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк Виктор Науменко. С 27 сентября по 10 октября в школах по всей России проходит акция «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект в образовании». Организаторами образовательной акции выступают АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России. Содержание и программа урока разработаны стратегическим партнёром — Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при поддержке Сбера.

В ходе «Урока цифры» ребята познакомились с понятием «искусственный интеллект», основными принципами его работы, а также узнали, как ИИ-технологии могут помочь человеку в различных профессиях.

В качестве практической части урока учащиеся прошли игровой тренажёр. С его помощью они создали умного помощника для учителя математики — алгоритм, который умеет распознавать рукописный текст в тетрадях, искать в нём ошибки, анализировать их и даже давать рекомендации для педагога.

Занятия провели Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко и заместитель Управляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк Виктор Науменко.

Пётр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»:

- Наш фонд открывает "Урок цифры" в новом учебном году. В этот раз мы выбрали очень близкую для школы тему — "Искусственный интеллект в образовании". Благодаря участию в проекте и учителя, и ребята сами смогут попробовать интегрировать искусственный интеллект в учебный процесс. Для нас важно показать школьникам возможности и варианты применения знаний из области цифровых технологий и искусственного интеллекта, ведь владение инструментами анализа данных и машинного обучения становятся всё более универсальными и важными для успешной деятельности в любой сфере.

Проект «Урок цифры» по искусственному интеллекту и машинному обучению реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». За три года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 38 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою географию — при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из 100+ стран прошли тренажёры от ведущих российских компаний цифровой экономики. Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.