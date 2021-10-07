Житель Новомосковска в пьяной ссоре 15 раз ударил свою девушку ножом

Подумав, что потерявшая сознание девушка умерла, он скрылся с места происшествия Фото: Алексей ФОКИН

Житель Новомосковска в пьяной ссоре пытался зарезать свою девушку. Следователи завершили расследование уголовного дела по статье "Убийство".

По предварительным данным следствия, 28 июля 2021 года ночью 26-летний местный житель, выпивая вместе со своей 25-летней приятельницей в сквере по улице Октябрьской, поссорился с ней и ударил ее не менее 15 раз ножом в шею и грудь.

Подумав, что потерявшая сознание девушка умерла, он скрылся с места происшествия. Однако девушка осталась жива, так как ей своевременно оказали медицинскую помощь.

Следствие завершено. Уголовное дело рассмотрит Новомосковский городской суд.