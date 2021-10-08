. В наказание включили и неотбытую часть за ранее совершенное преступление Фото: Алексей ФОКИН

За обещание подделать сертификаты о прививке от коронавируса жительница Кимовска отработает 300 часов. Приговор по уголовному делу по статье "Мошенничество" вынес мировой районный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, с 30 июня по 14 июля 2021 года 38-летняя специалист по закупкам ГУЗ «Кимовская центральная районная больница» уверила своих знакомых, что может за тысячу рублей сделать им сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса без самой прививки. За 19 заявок она получила 19 тысяч рублей, однако выдать сертификаты желающим у женщины не было ни возможности, ни намерений. Деньги женщина потратила на личные нужды.

По приговору суда жительница Кимовска должна отработать 300 часов. В наказание включили и неотбытую часть за ранее совершенное преступление в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 5 месяцев 26 дней.