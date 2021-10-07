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Происшествия7 октября 2021 9:55

В Кимовске местный житель получил 8 лет за избиение приятеля до смерти

Поводом к столь трагичному выяснению отношений стал мобильный телефон
Елена Иргиз
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Осужденный мужчина был пьян

Осужденный мужчина был пьян

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области осудили жителя Кимовска за избиение до смерти. Выяснение отношений между мужчинами закончилась трагически.

Установлено, что вечером 7 июня в общежитии Кимовска 41-летний обвиняемый был пьян. Между ним и его 60-летним приятелем произошла ссора из-за того, что подсудимый не мог найти свой телефон. Мужчины начали выяснять отношения, выйдя в коридор, и там в пылу конфликта обвиняемый избил знакомого руками и ногами, от чего тот скончался на месте происшествия.

На следствии житель Кимовска вину свою признал. Суд приговорил его к 8 годам колонии строго режима.

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