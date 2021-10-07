В Кимовске местный житель получил 8 лет за избиение приятеля до смерти

Осужденный мужчина был пьян Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области осудили жителя Кимовска за избиение до смерти. Выяснение отношений между мужчинами закончилась трагически.

Установлено, что вечером 7 июня в общежитии Кимовска 41-летний обвиняемый был пьян. Между ним и его 60-летним приятелем произошла ссора из-за того, что подсудимый не мог найти свой телефон. Мужчины начали выяснять отношения, выйдя в коридор, и там в пылу конфликта обвиняемый избил знакомого руками и ногами, от чего тот скончался на месте происшествия.

На следствии житель Кимовска вину свою признал. Суд приговорил его к 8 годам колонии строго режима.