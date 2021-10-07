Алексей Дюмин поздравил Владимира Путина с днем рождения

Сегодня, 7 октября, Владимир Путин отмечает день рождения. Президента России и Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Вы – настоящий лидер и человек слова. Граждане России уважают Вас за силу характера, умение твердо отстаивать интересы государства, достойно отвечать на любые вызовы современности.

Под Вашим уверенным руководством наша страна остается сверхдержавой, защищает свой суверенитет, укрепляет оборонный и промышленный потенциал, культуру и социальную сферу. Так будет и впредь», - отметил в своем поздравлении глава региона, пожелав Владимиру Путину крепкого здоровья, энергии и успехов во всех делах.