Годовалый ребенок, попавший под трамвай в Туле, находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: "ЧП Тула"

В Туле попавший под трамвай годовалый реебнок находится в больнице в очень тяжелом состоянии. Также сообщается, что его мать тоже госпитализирована, но ее состояние стабильно.

Напомним, что днем 5 октября женщина с малолетним сыном на руках переходила трамвайные пути на улице Металлургов. Тулячка переходила дорогу в неположенном месте и оказалась между двумя трамваями, которые следовали по своим маршрутам на этом участке одновременно. Она отступила от одного трамвая и тут же попала под второй, который шел за ее спиной.