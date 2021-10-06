В Туле на месте военного аэродрома появится жилой квартал

По планам застройки здесь возведут не менее 1,2 млн. квадратных метров жилой площади Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на месте аэродрома Клоково построят микрорайон, сообщает правительство Тульской области. 120 гектаров земли в городской черте, на которых находился военный аэродром, Министество обороны передает в собственность местной администрации.

По планам застройки здесь возведут не менее 1,2 млн. квадратных метров жилой площади. Частные вложения в будущие новостройки уже составили 80 миллиардов рублей.