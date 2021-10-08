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Общество8 октября 2021 1:00

Жительница Тулы отдала мошенникам почти 4,5 миллиона рублей

Так женщина хотела получить крупную прибыль от брокерской деятельности
Источник:kp.ru
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Сотрудники полиции просят граждан не доверять словам неизвестных собеседников по телефону

Сотрудники полиции просят граждан не доверять словам неизвестных собеседников по телефону

Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает региональное УМВД России, 55-летняя тулячка решила попытать счастья в брокерской деятельности. Ей позвонила неизвестная мошенница и предложила сделку. Женщина согласилась, вложила некоторую сумму и сразу же получила прибыль. Тогда собеседница предложила сразу же сделать крупное вложение, чтобы получить несколько десятков миллионов рублей.

Тулячка поверила, что так можно увеличить капитал, и перевела на указанный счет 4 миллиона 320 тысяч рублей своих сбережений и взятых в долг средств.

После того, как женщина отправила мошенникам деньги, они перестали выходить с ней на связь. Никакой прибыли или других сообщений тулячка больше не получала.

Сотрудники полиции просят граждан не доверять словам неизвестных собеседников по телефону и перед такими крупными вложениями советоваться с родственниками или друзьями.

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