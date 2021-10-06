В Воловском районе двое молодых мужчин попались на воровстве картошки

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В Тульской области сотрудники регионального ГИБДД задержали двух мужчин, ворующих овощи. Как сообщает региональное УМВД России, ночью экипаж ДПС проводил патрулирование дорожного движения на трассе М-4 в Воловском районе и заметил ехавший автомобиль «Дэу Нексия», который был просто перегружен мешками.

Полицейские остановили машину для проверки, но ни водитель, ни пассажир так и не могли вразумительно пояснить, откуда везут ночью 15 мешков картошки. Их задержали для дальнейшего разбирательства и отправили в отделение полиции.

В участке выяснилось, что 25-летний неработающий местный житель и его 27-летний подельник ночью украли с одного из полей более 70 мешков картофеля, совершив несколько поездок. Этот картофель они потом собирались продать. Полиция изучает все детали и обстоятельства кражи.