Тульские казаки возмутились сценой поцелуя в телевизионном шоу

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Тульские казаки возмутились сценой поцелуя в шоу «Игра» на ТНТ. В этой передаче двое актеров-юмористов, исполняющих мужскую и женскую роли, изобразили на экране свадебный поцелуй. Однако, по мнению регионального казачества, это разлагает семейные ценности и пропагандирует нетрадиционные отношения.

«Именно этого и добиваются те, кто хочет сделать из нас рабов, сначала забыть свою героическую историю, традиции, семейные ценности, а затем в погоне за мифическими благами, уничтожим свою идентичность, страну…» - замечает атаман Алексей Альховик от лица казаков.