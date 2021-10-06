Депутаты Тульской областной Думы поменяют место работы

Переезд пройдет до конца октября Фото: Алексей ФОКИН

Депутаты Тульской областной Думы переезжают. Теперь они будут находиться не в здании правительства на площади Ленина, а переедут в здание «Центргаз» на улице Менделеевской.

Отмечается, что переезд пройдет до конца октября. А освободившееся помещение в «Белом доме» займет департамент министерства труда и социальной защиты, оставив офисы на улице Демонстрации, в которых будет размещаться Тульский областной медицинский колледж.

Стоимость переезда составит более 100 тысяч рублей.