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Общество6 октября 2021 10:36

Депутаты Тульской областной Думы поменяют место работы

Стоимость переезда составит более 100 тысяч рублей
Елена Иргиз
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Переезд пройдет до конца октября

Переезд пройдет до конца октября

Фото: Алексей ФОКИН

Депутаты Тульской областной Думы переезжают. Теперь они будут находиться не в здании правительства на площади Ленина, а переедут в здание «Центргаз» на улице Менделеевской.

Отмечается, что переезд пройдет до конца октября. А освободившееся помещение в «Белом доме» займет департамент министерства труда и социальной защиты, оставив офисы на улице Демонстрации, в которых будет размещаться Тульский областной медицинский колледж.

Стоимость переезда составит более 100 тысяч рублей.

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