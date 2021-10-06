В Тульской области 11-летний мальчик попал в реанимацию: следователи возбудили уголовное дело

Расследование находится на контроле центрального аппарата СК России Фото: Алексей ФОКИН

Тульские следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Напомним, что 11-летний ребенок из Киреевского района попал в реанимацию после того, как педиатр не приходил к нему шесть дней. Об этом мама мальчика рассказала в социальных сетях, после чего этим фактом заинтересовались прокуратура и следственный комитет.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, изучается медицинская документация. Дело находится на контроле центрального аппарата СК России.

Также по поручению губернатора министерство здравоохранения Тульской области проводит проверку оказания медицинской помощи детям во всем регионе.