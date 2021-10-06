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Происшествия6 октября 2021 9:24

Житель Кимовска забил до смерти приятеля по пьянке

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия на следующий день
Елена Иргиз
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Фото: с места преступления

Фото: с места преступления

Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи продолжают расследование уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Как установило следствие на данный момент, 3 октября в Кимовске в квартире одного из домов на улице Л.Толстого приятели выпивали спиртные напитки. Во вспыхнувшей ссоре обвиняемый 44-летний местный житель избил своего 54-летнего знакомого кулаками и ногами по различным частям тела. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия на следующий день.

Забившего до смерти приятеля мужчину задержали правоохранители. Сейчас он арестован. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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