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Общество6 октября 2021 8:30

Последние новости Тулы на 06 октября 2021 года: вводятся новые коронавирусные ограничения, прокуратура проверяет ДТП с трамваем и матерью с годовалым ребенком, а из-за аварии на теплосетях жители части Тулы остались без отопления

Рассказываем о наиболее важных событиях на утро 06 октября
Елена Иргиз
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Фото: "ЧП Тула"

Фото: "ЧП Тула"

Тульская прокуратура начала проверку ДТП, в котором под трамвай попала женщина с годовалым ребенком. По предварительной информации 5 октября около 12 часов на улице Металлургов в Туле водитель трамвая, следующего по маршруту № 9, сбил двух пешеходов, мать и малолетнего ребенка. В результате происшествия пострадавших с различными травмами отвезли в больницу.

На территории Тульской области в ближайшее время введут новые коронавирусные ограничения. В настоящее время в Тульской области уже усилили контроль на различных объектах. Также Роспотребнадзор регулярно проверяет заведения общественного питания, магазины и школьные автобусы. Под особым вниманием почтовые отделения, где уже нашли ряд нарушений.

Из-за аварийных работ на основной магистрали теплоснабжения тульского патронного завода без отопления остались семь улиц Пролетарского района: Степанова, Пролетарской, Кирова, Марата, Чапаева, Епифанской, Плеханова, Декабристов. Подачу тепла в дома пришлось отключить из-за замены двух дефектных коренных задвижек Д400.

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