Ольга Слюсарева и депутаты поздравили тульских учителей

Мэр Тулы Ольга Слюсарева поздравила учителей Привокзального территориального округа с профессиональным праздником.

Во вторник, 5 октября, Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева поздравила учителей Привокзального территориального округа с профессиональным праздником.

В ДК «Косогорец» для педагогов центра образования №6 была организована праздничная программа. Со словами поздравлений к преподавателям обратились мэр Ольга Слюсарева и начальник сектора по работе с территорией «Косая Гора» Андрей Кузьмин. За активную плодотворную работу коллег поблагодарила директор образовательного учреждения Снежана Трунова.

Творческие коллективы Дома культуры подготовили концертную программу.

– Вы не просто преподаете предметы учебной программы, а превращаете каждый урок в увлекательное путешествие в мир знаний. Даете возможность ребятам высказывать свои мысли, дискутировать, творчески подходите к самым серьезным заданиям, – сказала Ольга Слюсарева. – Важно, что в последние годы престиж вашей профессии повышается, в школы приходят работать молодые специалисты. Сочетание лучших традиций с инновациями позволяет давать школьникам знания, отвечающие требованиям завтрашнего дня.

Отличившимся педагогам были вручены Благодарности Главы муниципального образования город Тула.

Также мэр Тулы посетила центр образования №58 «Поколение будущего». Ольга Слюсарева пожелала учителям крепкого здоровья, успехов и благополучия. Отличившимся педагогам были вручены Благодарности Главы муниципального образования город Тула.

Доверяем вам самое важное

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов посетил ряд центров образования в поселках Менделеевский, Скуратовский и микрорайоне «Зеленстрой». Евгений Александрович поздравил коллективы школ с Днем учителя.

– Мы доверяем вам самое важное – наших детей. С первого класса вы ведете их по дороге знаний, учите добру и взаимовыручке, готовите к взрослой самостоятельной жизни. Благодаря труду учителей, любви к детям, юные туляки вырастают патриотами, оканчивают школу с хорошим багажом знаний. Благодарю вас за самоотверженный труд и верность профессии, – обратился к педагогам Евгений Смолянинов.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов посетил ряд центров образования в поселках Менделеевский, Скуратовский и микрорайоне «Зеленстрой».

Преподавателям адресовали пожелания крепкого здоровья, творческих успехов и достижений, любознательных и благодарных учеников. Концертную программу для наставников подготовили начальные и старшие классы.

Ветеранов педагогического труда Привокзального территориального округа поздравила депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Инна Шевелева. Мероприятие прошло в ретрокинотеатре.

Инна Владимировна поблагодарила собравшихся за вклад в профессию, за мудрость и доброту. – Желаю вам никогда не забывать прекрасных моментов школьной жизни и всегда оставаться в сердцах ваших благодарных учеников, которым вы дали путевку в жизнь, – отметила депутат Инна Шевелева.

Ветеранов педагогического труда Привокзального ТО поздравила депутат Инна Шевелева.

Она пожелала всем крепкого здоровья и вручила Благодарности Тульской городской Думы.

Депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Сергей Кожевников поздравил с профессиональным праздником педагогов МБОУ «Центр образования №5» и МБОУ «Центр образования №41».

Сергей Кожевников выразил учителям слова благодарности за труд, терпение, за те знания, что они передают своим ученикам. Пожелал крепкого здоровья, положительных эмоций, достижения целей, профессиональных успехов, благодарных учеников. Депутат вручил педагогам Благодарности Тульской городской Думы.