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Происшествия5 октября 2021 16:03

В Туле мать с ребенком попала под трамвай: прокуратура начала проверку

По ее результатом ведомство примет соответствующие меры реагирования
Елена Иргиз
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В результате происшествия пострадавших с различными травмами отвезли в больницу

В результате происшествия пострадавших с различными травмами отвезли в больницу

Фото: Алексей ФОКИН

Тульская прокуратура начала проверку ДТП, в котором под трамвай попала женщина с годовалым ребенком, сообщает ведомство.

По предварительной информации 5 октября около 12 часов на улице Металлургов в Туле водитель трамвая, следующего по маршруту № 9, сбил двух пешеходов, мать и малолетнего ребенка. В результате происшествия пострадавших с различными травмами отвезли в больницу.

После проверки по ее результатом ведомство примет соответствующие меры реагирования.

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