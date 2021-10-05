В Туле мать с ребенком попала под трамвай: прокуратура начала проверку

В результате происшествия пострадавших с различными травмами отвезли в больницу Фото: Алексей ФОКИН

Тульская прокуратура начала проверку ДТП, в котором под трамвай попала женщина с годовалым ребенком, сообщает ведомство.

По предварительной информации 5 октября около 12 часов на улице Металлургов в Туле водитель трамвая, следующего по маршруту № 9, сбил двух пешеходов, мать и малолетнего ребенка. В результате происшествия пострадавших с различными травмами отвезли в больницу.

После проверки по ее результатом ведомство примет соответствующие меры реагирования.