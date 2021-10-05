Фото группы "ЧП Тула"

В центре Тулы автомобиль Volkswagen Polo врезался в здание «Центргаза». Авария случилась вечером 4 октября.

Фото группы "ЧП Тула"

Сообщается, что около 6 вечера на пересечении улиц Тургеневская и Менделеевская столкнулись Hyundai Solyaris и Volkswagen Polo. От удара последний автомобиль сбил ограждение, вылетел на тротуар и влетел на ступеньки здания «Центргаза».

Фото группы "ЧП Тула"

По предварительным данным, Volkswagen ехал по Менделеевской в сторону цирка, а Hyundai поворачивал направо. Иномарка чудом не задела пешеходов на тротуаре. Водители тоже избежали травм.