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Здоровье5 октября 2021 11:35

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 5 октября 2021 года: заболело 142 человека

При этом количество выздоровевших тоже увеличилось, а вот смертельных случаев меньше не стало
Елена Иргиз
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Всего в регионе выявлен 55 291 случай заражения коронавирусной инфекцией

Всего в регионе выявлен 55 291 случай заражения коронавирусной инфекцией

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики в регионе COVID-19 заболели 142 жителя Тулы и области. А вот закрыть больничные удалось только 136 пациентам.

В последние дни наблюдается сильный прирост заболеваемости. В понедельник, 4 октября, было 134 заболевших, днем ранее - 135, а в минувшую субботу - 128. При этом количество выздоровевших значительно меньше: 4 октября - 122, 3 октября - 66, а 2 октября - 63.

Также сообщается о 10 летальных исходах. У большинства умерших были хронические заболевания, и они не перенесли осложнений.

Всего в регионе выявлен 55 291 случай заражения коронавирусной инфекцией, 47 533 жителя выздоровели, а 3 074 - скончались.

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