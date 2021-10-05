Коронавирус в Тульской области, последние данные на 5 октября 2021 года: заболело 142 человека

Всего в регионе выявлен 55 291 случай заражения коронавирусной инфекцией Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики в регионе COVID-19 заболели 142 жителя Тулы и области. А вот закрыть больничные удалось только 136 пациентам.

В последние дни наблюдается сильный прирост заболеваемости. В понедельник, 4 октября, было 134 заболевших, днем ранее - 135, а в минувшую субботу - 128. При этом количество выздоровевших значительно меньше: 4 октября - 122, 3 октября - 66, а 2 октября - 63.

Также сообщается о 10 летальных исходах. У большинства умерших были хронические заболевания, и они не перенесли осложнений.

Всего в регионе выявлен 55 291 случай заражения коронавирусной инфекцией, 47 533 жителя выздоровели, а 3 074 - скончались.