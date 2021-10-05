Житель Тулы жестоко зарезал своего знакомого

На фото - орудие преступления и место происшествия Фото: материалы пресс-служб

Житель Тулы подозревается в убийстве своего знакомого. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства дела.

Напомним, что тело 46-летнего мужчины нашли в частном доме поселка Южный под областной столицей 1 октября 2021 года. На нем были множественные ранения.

Как считает следствие, в доме, где жил убитый, между приятелями во время пьяного застолья произошла ссора, в результате которой злоумышленник более 35 раз ударил ножом своего оппонента. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По подозрению задержали 48-летнего приятеля убитого. Ему предъявили обвинение по статье "Убийство". Сейчас он арестован, расследование уголовного дела продолжается.