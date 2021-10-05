ГСК «Югория»: УСПЕХ В НЕПРЕРЫВНОМ РАЗВИТИИ

Директор Тульского регионального филиала ГСК «Югория» Оксана Макарова.

В преддверии юбилейной даты мы пообщались с директором Тульского регионального филиала ГСК «Югория» Оксаной Макаровой.

- Оксана Вячеславовна, поздравляем вас и вашу команду с профессиональным праздником!

- Спасибо большое! Вековой юбилей страхового дела – значимая дата для всех работников отрасли! Хотелось бы поздравить сплоченный коллектив Тульского филиала «Югории», поблагодарить за работу каждого, кто внес свой вклад в наши успехи и достижения. Особые слова признательности сотрудникам, которые проработали в страховании более 25-30 и даже 40 лет. Да у нас есть и такие! Мой заместитель Никулина Татьяна Ивановна в этом году отметила 35-летний юбилей работы в страховании. Агентства Югории в Кимовске, Донском, Богородицке возглавляют высочайшие профессионалы: у Александры Николаевны Кудиновой (Кимовск) стаж работы 41 год, у Лидии Алексеевны Сабыниной (Донской) - 37 лет, у Любови Павловны Боевой (Богородицк) - 36 лет. К сожалению, мне не хватит времени назвать каждого, но я всех помню, уважаю и ценю. Мы по праву гордимся этими людьми! И тот факт, что клиенты остаются с ними на протяжении многих лет, говорит об их профессионализме, неравнодушии, ответственности.

Также хочу поздравить коллег из других страховых компаний, наших клиентов и партнеров!Все вместе мы участвуем в страховом процессе, формируем страховую культуру, делаем важное и нужное дело.

- Каким стал 2021 год для Югории?

- В 2021-м «Югория» продолжила расширение региональной сети: в настоящее время она представлена 154 филиалами, более 300 агентствами и точками продаж, работающими в 65 регионах России – от Калининграда до Владивостока. У компании около 2,5 млн клиентов - физических лиц, и более 50 тысяч клиентов - юридических лиц.

Продолжилось развитие компании и в нашем регионе. В прошлом году в Тульской области мы открыли пять новых агентств: «Тульское», «Новомосковское», «Щекинское», «Веневское» и «Донское». На сегодня в регионе действуют уже 12 страховых агентств: в Туле, Новомосковске, Донском, Веневе, Щекино, Кимовске, Алексине, Ефремове, Богородицке, Ясногорске, поселках Теплое, Епифань, а также агентские точки продаж в Белеве, Суворове, п. Чернь, п. Одоев, п. Арсеньево, с. Архангельское, п. Заокский.

Поясню главную нашу стратегию: в последнее время компании в разных сегментах рынка сокращают количество офисов, а Югория активно увеличивает количество агентств в регионах. Главная цель компании - высокое качество страховых услуг. Основная задача на сегодня - повысить уровень доступности и удобства клиентов, проживающих в том числе и в отдаленных районах области.

Наши новые офисы современные и комфортные, клиентам доступны более 60 страховых продуктов. Подчеркну, что Югория – это универсальная страховая компания, предоставляющая широкий спектр страховых услуг. Мы осуществляем деятельность по 23 видам страхования и по перестрахованию.

Одной из важных мотиваций к успешной работе стало вручение региональному филиалу компании народной премии «Тульский бренд- 2020», которое совпало с 23-м днем рождения Югории! Для коллектива и для меня лично такое признание от клиентов - важный стимул работать еще эффективнее!

- На каких видах страхования Югория делает акцент?

- Мы специализируемся на автостраховании (ОСАГО, КАСКО), а также на страховании имущества (дома, квартиры, дачи), где предлагаем для клиентов одни из самых привлекательных в регионе программ как по цене, так и по объему страховой защиты, страховании от несчастного случая и других актуальных видах. Какой бы вид страхования не выбрал клиент, ему гарантированы надежность и оперативные выплаты.

Югорию отличает высокое качество урегулирования убытков: клиенты высоко оценивают оперативность и профессионализм наших сотрудников. Мы ценим каждого клиента, тщательно рассматриваем поступающие претензии, предоставляя подробные разъяснения по каждому отзыву.

Компания постоянно прибавляет в качестве страховых услуг: создаются новые продукты, мы стабильно входим в ТОП-3 страховых компаний по качеству услуг и урегулированию убытков в рейтингах, которые формируются по отзывам клиентов на федеральных интернет-ресурсах: Банки.ру, АСН, Рустраховка.

- Основные цели, намеченные на юбилейный для страхования год, достигнуты. Какие планы на будущее?

- Да, мы сохранили и усилили позиции в рейтинге надежности. Напомню, что агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности СК «Югория» на уровне ruА. Прогноз по рейтингу – стабильный.

В Тульском регионе мы продолжили расширение присутствия в реальном пространстве. Клиентами филиала являются почти 22 500 жителей Тульской области, 524 юридических лица. Сборы филиала за 1 полугоде 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более в 2,4 раза и составили 102,6 млн рублей. За 1 полугодие 2021 года в филиале произведено страховых выплат на 29,8 млн рублей.

В планах внедрение еще более высоких стандартов в работе, разработка новых страховых продуктов. Мы набираем специалистов как в штат, так и по договору, с хорошими комиссионными условиями.

Главными фигурами компании Югория остаются клиенты и агенты! Будем идти вперед вместе, ставя перед собой амбициозные задачи и достигать их! Присоединяйтесь к позитивной атмосфере Югории: с нами выгодно, надежно и удобно!

АО ГСК "Югория"

Агентство "Тульское": Тула, ул. Советская, дом 59, тел.: 8 (4872) 38-57-70.

Агентство «Новомосковское»: Новомосковск, ул. Октябрьская/Дзержинского, д. 29/18. Тел. 8(48762) 99-5-35.

Агентство «Щекинское»: Щекино, пл. Лукашина, д. 7. Тел. 8 (48751) 20-3-55.

Агентство «Веневское»: Венев, Ул. Володарского, д 12, пом. 4. Тел. 8 (48745) 2-44-35.

Агентство «Донское»: Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 10. Тел. 8 (48746) 7-99-30.

Агентство «Алексинское»: Алексин, ул. Пахомова, д. 9. Тел. 8 (48753) 4-01-45.

Агентство «Кимовское»: Кимовск, ул. Толстого, д. 14. Тел. 8 (48735) 5-70-27.

Агентство «Теплинское»: п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 6, кв. 2-7 Тел. 8 (48755) 2-10-27.

Агентство «Епифанское»: р.п. Епифань, пл. Красная, д. 16а, тел. 8-905-112-26-10.

Агентство «Богородицкое»: Богородицк, ул. Луначарского, д. 1. Тел. 8 (48761) 2-10-03.

Агентство «Ефремовское»: Ефремов, ул. Горького, д. 32. Тел. 8 (48741) 6-00-97.

Агентство «Ясногорское»: Ясногорск, ул. Советская, д. 8. Тел. 8 (4872) 77-02-05.

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