В Тульской области мальчик с ковидом попал в реанимацию: следователи проводят проверку

Действиям или бездействию врачей, к которым обращалась мать мальчика, будет дана правовая оценка Фото: Алексей ФОКИН

Тульские следователи начали проверку факта несвоевременно оказанной медицинской помощи 11-летнему жителю Киреевского района, к которому почти неделю не приходил врач. В результате ребенок, у которого обнаружилось заболевание коронавирусом, оказался в реанимации.

Сейчас следственное управление СК России по Тульской области проводит доследственную проверку: выясняются все обстоятельства инцидента, в том числе и причины, по которым педиатр не приходил к больному ребенку.

Действиям или бездействию врачей, к которым обращалась мать мальчика, будет дана правовая оценка, а после - принято процессуальное решение.

Напомним, что ребенок переболел ОРВИ и сразу же заразился коронавирусной инфекцией. Когда у него поднялась температура и началась рвота, мама вызвала скорую. Врачи сделали тест, который оказался положительный, однако участковый педиатр шесть дней не приходил к заболевшему мальчику.