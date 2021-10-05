Губернатор поблагодарил учителей за их работу и заботу о подрастающем поколении и пожелал им крепкого здоровья, добра и благополучия Фото: Алексей ФОКИН

Алексей Дюмин поздравил педагогов Тульской области с Днем учителя.

В своем обращении глава региона отметил, что учитель - это сложная, но очень важная и благородная профессия, в которой очень важны неравнодушие, чуткость, терпение, умение находить подход к каждому воспитаннику.

«Вы учите детей мыслить, нести ответственность за свои поступки, прививаете им любовь к знаниям, помогаете стать успешными, самостоятельными людьми. В этом году, как и в 2020-ом, несмотря на трудности, с которыми столкнулся весь мир, вы продолжаете успешно давать детям знания и воспитывать в них лучшие человеческие качества», - подчеркнул Алексей Дюмин.

В заключение губернатор поблагодарил учителей за их работу и заботу о подрастающем поколении и пожелал им крепкого здоровья, добра и благополучия.