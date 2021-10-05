Люди идут на работу пешком, так как так добраться быстрее
Тулу сковали огромные пробки. Об этом с утра 5 октября сообщают очевидцы. Люди идут на работу пешком, так как так добраться быстрее.
На Откябрьской пробка в несколько остановок
На 8:40 утра пробка в три остановки собралась на улице Октябрьской. Также от самих заводов стоит и Советская.
Движение затруднено и в самом центре города
Cейчас по данным Яндекс.Карты затруднение движения наблюдается по всем ключевым улицам города. Выбирайте пути объезда.
Фото: скрин Яндекс Карты