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Общество5 октября 2021 8:43

Тулу сковали огромные пробки

Cейчас по данным Яндекс.Карты затруднение движения наблюдается по всем ключевым улицам города
Елена Иргиз
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Люди идут на работу пешком, так как так добраться быстрее

Люди идут на работу пешком, так как так добраться быстрее

Тулу сковали огромные пробки. Об этом с утра 5 октября сообщают очевидцы. Люди идут на работу пешком, так как так добраться быстрее.

На Откябрьской пробка в несколько остановок

На Откябрьской пробка в несколько остановок

На 8:40 утра пробка в три остановки собралась на улице Октябрьской. Также от самих заводов стоит и Советская.

Движение затруднено и в самом центре города

Движение затруднено и в самом центре города

Cейчас по данным Яндекс.Карты затруднение движения наблюдается по всем ключевым улицам города. Выбирайте пути объезда.

Фото: скрин Яндекс Карты

Фото: скрин Яндекс Карты

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