Фото: ГУ МЧС России по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области пройдет всеобщая проверка систем оповещения населения. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Так, 6 числа с 10:40 по местному времени будет подан сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»: запустят электросирены и громкоговорители. Также пройдет замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов (до 1 минуты).

Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

МЧС России просит граждан сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.