Бывший директор детско-юношеского центра Заокского района за мошенничество предстанет пред судом

На имущество обвиняемых наложен арест Фото: Алексей ФОКИН

Тульские следователи завершили расследование уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору» - в нем обвиняется 38-летняя бывшая директор детско-юношеского центра Заокского района. Кроме того, две ее знакомые 39 и 36 лет обвиняются по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Как установило следствие, с 2015 по 2020 год директор детско-юношеского центра фиктивно устроила на работу в учреждение двух своих знакомых, которые фактически не трудились, но получали зарплату и другие выплаты. Таким образом женщины получили из государственного бюджета более 450 тысяч рублей.

В ходе расследования следователи собрали все доказательства причастности обвиняемых к этому преступлению. Уголовное дело рассмотрит соответствующий суд. На имущество обвиняемых наложен арест, его сумма - более 780 тысяч рублей.