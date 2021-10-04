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Происшествия4 октября 2021 15:19

Бывший директор детско-юношеского центра Заокского района за мошенничество предстанет пред судом

Женщина фиктивно устроила на работу двух приятельниц
Елена Иргиз
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На имущество обвиняемых наложен арест

На имущество обвиняемых наложен арест

Фото: Алексей ФОКИН

Тульские следователи завершили расследование уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору» - в нем обвиняется 38-летняя бывшая директор детско-юношеского центра Заокского района. Кроме того, две ее знакомые 39 и 36 лет обвиняются по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Как установило следствие, с 2015 по 2020 год директор детско-юношеского центра фиктивно устроила на работу в учреждение двух своих знакомых, которые фактически не трудились, но получали зарплату и другие выплаты. Таким образом женщины получили из государственного бюджета более 450 тысяч рублей.

В ходе расследования следователи собрали все доказательства причастности обвиняемых к этому преступлению. Уголовное дело рассмотрит соответствующий суд. На имущество обвиняемых наложен арест, его сумма - более 780 тысяч рублей.

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