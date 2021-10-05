Предположительно, причиной смерти бывшего чиновника могли стать осложнения от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

Скончался экс-заместитель министра внутренней политики Тульской области Александр Лучин. Печальную новость сообщила его супруга на своей странице в одной из социальных сетей.

Предположительно, причиной смерти бывшего чиновника могли стать осложнения от коронавируса. О своей болезни он написал еще 17 сентября:

"Заболел, весь день спал. Полнейшая темнота, телефоны выключены. Потерял ощущение текущего времени"

В августе 2021 года Александру Лучину исполнилось 45 лет.