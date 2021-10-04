По жалобе жительницы Киреевского района проводится проверка, после которой будет дана компетентная оценка действиям врача Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области 11-летний мальчик почти неделю ждал врача и попал в реанимацию. На бездействие врачей пожаловалась мама ребенка, жительница Киреевского района.

По словам женщины, ее сын переболел ОРВИ и сразу же заразился коронавирусной инфекцией. У ребенка поднялась температура, началась рвота. Прибывшие на скорой врачи сделали тест, который оказался положительный, однако участковый педиатр шесть дней не приходил к заболевшему мальчику.

Явиться врача заставили сообщения в СМИ и обращение в министерство здравоохранения Тульской области. По словам матери ребенка, педиатр была очень недовольна вызовом, сказав, что ребенок заразный. Женщине пришлось везти сына в Тулу на анализы. Там мальчику стало плохо, он потерял сознание и на скорой помощи его отвезли в реанимацию с поражением левого легкого.

Как сообщает региональное министерство здравоохранения, по жалобе жительницы Киреевского района проводится проверка, после которой будет дана компетентная оценка действиям врача.