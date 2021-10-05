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Здоровье5 октября 2021 1:00

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 4 октября 2021 года: за неделю скончались 75 человек

12 пациентов с различными хроническими заболеваниями умерли за последние сутки
Елена Иргиз
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Общая статистика по региону с весны 2020 года насчитывает 55 149 случаев заболевания и 3064 смерти

Общая статистика по региону с весны 2020 года насчитывает 55 149 случаев заболевания и 3064 смерти

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным регионального оперативного штаба в Тульской области за минувшую неделю с 28 сентября по 4 октября 890 жителей заболели коронавирусной инфекцией. Из них 134 за минувшие сутки. Не отмечается случаев заболевания только в Каменском районе области.

Также от болезни за неделю поправились 819 пациентов региона, и 122 - за последние сутки. В общей сложности выздоровело 47 397 человек.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 75 пациентов в возрасте от 27 до 92 лет. 12 человек умерло за истекшие сутки. У большинства из них были хронические заболевания.

Общая статистика по региону с весны 2020 года насчитывает 55 149 случаев заболевания и 3064 смерти.

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