В Туле местный житель пытал свою мать за отказ дать денег на выпивку

Уголовное дело рассмотрит Пролетарский районный суд Фото: Алексей ФОКИН

Тульская прокуратура утвердила обвинительное заключение местному жителю по статьям «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его хищением» и «Вымогательство, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью».

По версии следствия, 18 августа 2021 года 36-летний безработный туляк, проживающий с 63-летней матерью, напился, привязал пожилую женщину к батарее и потребовал у нее банковскую карту, чтобы купить спиртные напитки. Она отказалась, и тогда мужчина ударил ее не менее 15 раз палкой по телу, 13 раз приложил к различным частям тела включенный утюг, нанеся тяжкий вред здоровью.

Сейчас житель Тулы арестован. Уголовное дело рассмотрит Пролетарский районный суд.