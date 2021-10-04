Ранее судимый житель Тулы пытался продать более 500 граммов наркотиков

Мужчина изготовил более 540 закладок Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тулы сделал более 500 закладок с наркотиками, но продать их не успел. Теперь мужчина пойдет под суд за распространение наркотических средств и психотропных веществв.

Как выяснилось на следствии, ранее судимый за преступление против семьи и несовершеннолетних 40-летний безработный туляк, действуя в составе организованной группы, в декабре 2020 года приготовил 2 закладки с амфетамином и этизоламом, а также 544 закладки с другими наркотиками, и спрятал их на территории Тулы. Однако продать сведения об их местонахождении мужчина не успел, так как его задержала полиция.

В общей сложности при нем нашли более 530 гр. наркотиков и психотропных средств. В настоящее время уголовное дело передано в Ленинский районный суд.