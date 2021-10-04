Дело Контрабаева – Черноусова: Суд исследовал Государственный контракт и это принесло много открытий. Фото: Алексей ФОКИН

В Центральном районном суде г. Тулы продолжается рассмотрение уголовного дела о хищении средств при внедрении информационной системы здравоохранения Тульской области. В связи с неполной явкой свидетелей в оставшееся время в суде зачитали государственный контракт, о чем так настаивала защита, и вскрылось много интересного, но об этом позднее.

Напомним, что бывшему экс-председателю регионального комитета по инновациям и информатизации Артуру Контрабаеву вменяют растрату вверенных бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а предпринимателю вменяют вину в пособничестве преступлению. По версии стороны обвинения, вместо новой региональной информационной системы здравоохранения (РИЗС) Тульская область получила продукт, который начал разрабатываться в 2005 году, а Алексей Черноусов и Артур Контрабаев похитили выделенные на создание и внедрение РИСЗ средства в размере 68,3 млн. рублей.

Алексей Черноусов являлся гендиректором и учредителем компании ООО «Смарт Дельта Системс», которая более 20 лет занимается разработкой, внедрением и сопровождением систем автоматизации управления для медицинских учреждений, и именно эта компания и реализовывала в Тульской области проект по модернизации регионального здравоохранения. Как считает следствие, Черноусов еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым и неустановленными сообщниками для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм. После этого компания, в рамках тестирования запатентованной в 2005 году медицинской информационной системы «Инфоклиника», передала один из ее модулей - «Электронная регистратура» - который был развернут в тульских медучреждениях также в 2012 году. Весной 2013 конкурс на создание РИСЗ выиграла компания Черноусова, предложив наименьшую цену, а в конце лета контракт был сдан. Из регионального бюджета «Смарт Дельта Системс» получила в 2013-2015 гг. более 68 млн. рублей.

Сами обвиняемые вину не признают, и утверждают, что у Минздрава и министерства информатизации претензий к новой РИЗС не возникло, а сама система была не только внедрена и используется до сих пор в Тульской области, но и является примером для других регионов страны. В рейтинге субъектов РФ, который ведется федеральным минздравом – Тульская область не первый год занимает первое место по цифровизации здравоохранения (https://it.tularegion.ru/press_center/news/tulskaya-oblast-zanimaet-1-mesto-po-tsifrovoy-transformatsii/), граждане области уже с 2013 года пользуются порталом Доктор71 (www.doctor71.ru).

На судебное заседание, состоявшееся в минувший понедельник, были вызваны в качестве свидетелей IT-специалисты, имеющие опыт работы в качестве системных администраторов в ряде медучреждений Тульской области. Первым свои показания дал Руслан Сайдашев, в настоящее время занимающий должность ведущего специалиста в группе развития «Умный город» в ГАУ ТО «ЦИТ», а в период с 2003 по 2018 годы работавший системным администратором в Киреевской районной больнице. Свидетель сообщил, что РИСЗ в тульские больницы пришла на замену системе «Здравсервис», предназначенной правда только для выставления счетов, и поначалу обе системы работали параллельно, поскольку сотрудники опасались ошибок при выставлении счетов, которые могут возникнуть у еще неиспытанной до конца программы. В результате часть работы, которую раньше выполняли сотрудники регистратуры, была переложена на врачей и медсестер: при внедрении РИСЗ именно им пришлось заполнять данные пациентов. Если сначала в данное медучреждение поступили только модули для регистратуры, то со временем функционал новой информационной системы постоянно расширялся: появился модуль для ведения амбулаторных карт пациентов, спустя некоторое время и модуль для удаленной записи (сайт «Доктор 71»), а затем и другие функционалы.

Подсудимый Черноусов задал вопрос свидетелю «О каких ошибках при выставлении счетов идет речь? Что вы с ними делали?» На это свидетель пояснил, что речь идет не об ошибках РИСЗ, а об ошибках врачей. Их выявляла система, врачи вносили исправления и после этого все проходило успешно.

Что касается сбоев, Сайдашев рассказал о том, что это в основном были проблемы оборудования, отказы каналов связи. Он вспомнил историю, как в одной из больниц уборщица регулярно «заботливо» выключала коммуникационный шкаф из розетки, оставляла рядом швабру и запирала до следующего дня помещение. А шкаф был узловой и отключались от РИСЗ два района. Потом конечно было много жалоб.

На вопрос «РИСЗ ТО создана и работает?» свидетель ответил утвердительно:

- На тот момент, когда я уходил из больницы, все задачи, которые мы решали, были исполнены, - подчеркнул Сайдашев.

Следующим на допрос был вызван Андрей Ромашов, работающий системным администратором в родильном доме №1 г. Тулы с 2012 года. Он сообщил, что внедрение РИСЗ началось в 2012 году, тогда были установлены рабочие места (т.е. компьютеры) в регистратуре женской консультации. Врачи стали работать в ней позже, уже в 2013 году, а в последующем происходило внедрение других модулей.

Причем, как и все предыдущие свидетели, Ромашов обратил внимание, что работы по технической поддержке, дальнейшему обучению, установке новых версий осуществлял ГАУ ТО ЦИТ.

Затем с пояснениями выступил Алексей Черноусов. Он обратил внимание на тот факт, что на заседании суда рассматриваются версии программы, которые позднее устанавливались в больницы сотрудниками ЦИТ «Центра информационных технологий», настройки ими же выполненные, скорость реакции службы технической поддержки ЦИТ, а отнюдь не действия фирмы «Смарт Дельта Системс». По словам подсудимого, его компания выполнила свои обязательства по контракту на 26 июля 2013 года, на многодневном и многочасовом видео приемки объективно видно отсутствие ошибок функционала и именно это должно быть предметом разбирательства. Также Черноусов подчеркнул, что обязательства компании по контракту на этом были выполнены, а добавлением новых модулей и установкой их в больницы, что почему-то сейчас рассматривается в суде, занимались уже другие специалисты и за пределами контракта.

А затем в привычном течении судебного процесса произошел новый поворот. Гособвинитель перешел на оглашение содержания государственного контракта по внедрению РИСЗ ТО, о чем так долго запрашивала сторона защиты. После прочтения положений вышеуказанного документа адвокаты указали на некоторые обстоятельства. В частности, защитник Черноусова Олег Никуленко заявил, что в плане оценки представленных доказательств важно отметить, что датой исполнения обязательств по разработке и внедрению в промышленную эксплуатацию РИСЗ ТО со стороны исполнителя считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, которое и произошло 26 июля 2013 года. А значит, обязательства исполнителем перед заказчиком считаются выполненными. Также в одном из пунктов госконтракта указано, что к обязанностям заказчика относится в т.ч. обязанность обеспечить участие получателя (Минздрава ТО) в сдаче-приемке выполненных работ.

— Это прямо говорит о том, что формирование приемочной комиссии возлагалось исключительно на госзаказчика, поэтому мой подзащитный никак не мог повлиять на ее создание, - подчеркнул Олег Никуленко.

Черноусов в свою очередь обратил внимание на п 6.1 государственного контракта.

6.1. Неисключительные права на использование компонентов РИСЗ (далее – программное обеспечение) за исключением прав на системное, специальное, сопутствующее и внешнее программное обеспечение поставляемое в составе РИСЗ кроме СУБД (системы управления базами данных), а также за исключением прав на средства разработки РИСЗ, являющихся объектами интеллектуальной собственности, передаются Получателю в установленном действующим законодательством порядке.

«Не понимаю, почему меня обвиняют в том, что я не передал исключительных прав, тогда как в договоре черным по белому написано про неисключительные права, что собственно и следствие не отрицает. Передача исключительных прав в ИТ сфере означает продажу всего бизнеса, что стоит минимум в 100 дороже. Я бы даже на конкурс не вышел»-заявил Черноусов.

На следующий день были допрошены свидетели, возглавлявшие в разное время некоторые районные медучреждения. Их показания мало чем не отличались от ранее предшествующих более чем 40 свидетелей данного судебного процесса. Все рассказывали, что в 2013 году в больницах заработала запись на прием, потом сотрудниками ЦИТ были внедрены модули поликлиники, стационара, лаборатории и т.д., а РИСЗ в Тульской области существует.

Главным событием данного заседания стало оглашение технического задания к госконтракту о создании РИСЗ ТО, после чего сторона защиты вступила с рядом заявлений. В частности, адвокат Токарев обратил внимание суда на тот факт, что техническое задание допускает в случае внешней аварийной ситуации наличие неисправностей в РИСЗ ТО в течение 48 часов.

Поэтому показания некоторых свидетелей со стороны обвинения о том, что система порой не работала, также не говорит о нарушении контракта: вышеперечисленные ситуации были предусмотрены в техзадании и более того детально расписан регламент действий в таких ситуациях.

- Остановка на профилактические работы в РИСЗ ТО допускается до 10 часов в месяц. И ни один из свидетелей не сказал, что информационная система «вставала» свыше этого временного лимита, по ситуациям не связанным с оборудованием - отметил адвокат Олег Никуленко.

Далее Черноусов в ходе пояснений обратил внимание на аспект, вокруг которого и крутится все обвинение, а именно можно ли было при реализации контракта ставить готовую МИС или все нужно было делать «с нуля». Для этого он зачитал первый пункт 5-го раздела Технического задания, описывающего весь порядок реализации работ.

5. Содержание работ по разработке и внедрению в промышленную эксплуатацию региональной информационной системы в сфере здравоохранения Тульской области В рамках исполнения Государственного контракта Исполнитель обязуется выполнить следующие работы:

5.1. Поставка и развертывание региональной транзакционной системы «Медицинская информационная система» в ЦОД и на объектах автоматизации согласно Приложению № 3 с целью опытной эксплуатации.

«Первым пунктом выполнения контракта, в первый день, первую секунду – мы должны были поставить медицинскую систему МИС, в которую, согласно ТЗ, входят почти все модули РИСЗ. Разработка новой МИС ТЗ не предусмотрена, только ее доработка. Очевидно же, что мы должны были иметь и поставить готовую МИС, что и сделали – поставили «Инфоклинику». Об этом мы и в конкурсном предложении открыто написали. Опять не понимаю почему меня обвиняют в поставке готовой МИС, шумиху в прессе устроили, ведь именно это и требовал контракт? Я буквально читал пункт и делал, как там написано. Почему следствие считает, что я должен был его нарушить?» - задал вопрос Черноусов.

- После 4 месяцев судебного процесса и особенно после оглашения положений госконтракта и технического задания к нему, стало очевидно, что РИСЗ ТО была создана, внедрена и работает. Зачем расспрашивать свидетелей о том, какие ошибки есть в работе системы, что происходило в 2015-м и последующих годах и т.п.? Все это выходит за пределы предъявленного обвинения, и лишь затягивает судебный процесс, - резюмировал заседание адвокат Игорь Чернецкий.

Что нам открыл этот день? То, что контракт оказывается требовал поставки готовой МИС и ее доработки, а не создания чего-то с нуля. То есть Черноусов должен был поставить именно МИС «Инфоклинику». Права требовалось передать всё-таки неисключительные. Но именно в этом подсудимых и обвиняют. Это по меньшей мере странно.

Ну и самое главное: Госконтракт 2013-1 предписывал, чтобы Черноусов в 2013 году внедрил РИСЗ ТО в 82 учреждениях здравоохранение Тульской области, но только в усеченном объеме - в объёме одного модуля, а именно: модуля «Электронная запись на прием».

И только в двух учреждениях требовалось предоставить доступ еще к 8 модулям. Все остальное должен был сделать ГАУ ТО «ЦИТ» самостоятельно и гораздо позднее, когда система здравоохранения области будет технически готова к такой модернизации. Вот, оказывается, почему следствие и обвинение никак не могли найти эти программные модули в медицинских учреждениях области на тот момент.

Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там и быть то не должно…