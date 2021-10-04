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Общество4 октября 2021 9:58

На Восточном обводе в Туле построят новую кольцевую развязку

Она свяжет улицу Рязанскую и ЖК «Юго-Восточный»
Игорь КОПЫТОВ
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На Восточном обводе в Туле построят новую кольцевую развязку

На Восточном обводе в Туле построят новую кольцевую развязку

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на Восточном обводе построят новую кольцевую дорогу. Пока ищется подрядчик на разработку проекта — выполнение проектных и изыскательских работ по объекту. Данные работы должны уложиться в 230 дней. Также подрядчик должен предусмотреть в проекте обеспечение непрерывного движения транспорта во время проведения дорожных работ.

Первую плоскостную развязку должны обустроить в районе торгового комплекса «Леруа Мерлен». На ней будет организовано круговое движение, а существующий светофор демонтирован. Благодаря этому у жителей микрорайона «1-й Юго-Восточный» и ЖК «Времена года» появится выход на Восточный обвод и улицу Рязанскую. Общая протяженность двухполосной кольцевой дороги составит 2,3 км.

Вторую, но уже двухуровневую, развязку планируют сделать в районе выезда из ЖК «Времена года», чтобы тулякам не нужно было доезжать для разворота на улице Ложевой.

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