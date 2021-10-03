Тульский «Панцирь-С» участвовал в учениях в Арктике

Учения прошли на острове Котельный архипелага Новосибирские острова

Тульский пушечный зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С» принял участие в межвидовых тактических учениях арктической группировки Северного флота России, сообщает телеканал «Звезда». Учения прошли на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.

Отмечается, что боевые корабли и войска на берегу отрабатывали защиту островов в море Лаптевых. В рамках учений кроме оборонительных операций была отработана высадка морского десанта на арктическое побережье острова.

Сами же расчеты ПЗРК «Панцирь-С» выполняли стрельбу по береговым и воздушным целям с расстояния 3 километра.