Желая добиться внимания девушки, житель Тулы установил растяжку у нее в кармане

Небольшое самодельное взрывное устройство мужчина подолжил в куртку девушки Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 43-летний местный житель влюбился в одну девушку, которая не ответила ему вниманием. Сдаваться мужчина по имени Александр не захотел и придумал, как привлечь любимую.

25 сентября мужчина сделал небольшую бомбу из картона, нескольких батареек, небольшой лампочки и пиротехнического вещества из петарды. Небольшое самодельное взрывное устройство Александр спрятал в карман куртки девушки.

Нащупав что-то странное, девушка попыталась достать предмет, и бомба разорвалась прямо в ее руке. В результате у пострадавшей оторвало несколько пальцев, также взрывом сломало ей кисть.

Когда мужчину задержали правоохранители, он сознался, что очень хотел завоевать внимание девушки. И не придумал ничего лучшего...