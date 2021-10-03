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Происшествия3 октября 2021 11:31

Желая добиться внимания девушки, житель Тулы установил растяжку у нее в кармане

Об этом инциденте сообщает телеграм-канал BAZA
Елена Иргиз
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Небольшое самодельное взрывное устройство мужчина подолжил в куртку девушки

Небольшое самодельное взрывное устройство мужчина подолжил в куртку девушки

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 43-летний местный житель влюбился в одну девушку, которая не ответила ему вниманием. Сдаваться мужчина по имени Александр не захотел и придумал, как привлечь любимую.

25 сентября мужчина сделал небольшую бомбу из картона, нескольких батареек, небольшой лампочки и пиротехнического вещества из петарды. Небольшое самодельное взрывное устройство Александр спрятал в карман куртки девушки.

Нащупав что-то странное, девушка попыталась достать предмет, и бомба разорвалась прямо в ее руке. В результате у пострадавшей оторвало несколько пальцев, также взрывом сломало ей кисть.

Когда мужчину задержали правоохранители, он сознался, что очень хотел завоевать внимание девушки. И не придумал ничего лучшего...

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