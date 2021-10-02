Дело «антипрививочников»: суд отказал в иске еще двоим работникам АО «Щегловский вал»

Еще одно дело было отложено на 13 октября по ходатайству заявителя Фото: Алексей ФОКИН

Пролетарский районный суд рассмотрел 3 иска работников АО «Щегловский вал», отказавшихся делать прививку от коронавируса.

Напомним, что по этому делу 17 человек отстранили от работы до конца пандемии COVID-19 или же до прохождения ими вакцинации. Однако истцы требовали признать решение предприятия незаконными, допустить их к работе и компенсировать им недополученную зарплату и моральный ущерб.

Рассмотрев еще 2 дела, суд принял решение отказать истцам в их требованиях. Еще одно дело было отложено на 13 октября по ходатайству заявителя.