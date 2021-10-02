Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 октября 2021 9:41

Дело «антипрививочников»: суд отказал в иске еще двоим работникам АО «Щегловский вал»

Слушания дел прошли 1 октября 2021 года
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Еще одно дело было отложено на 13 октября по ходатайству заявителя

Еще одно дело было отложено на 13 октября по ходатайству заявителя

Фото: Алексей ФОКИН

Пролетарский районный суд рассмотрел 3 иска работников АО «Щегловский вал», отказавшихся делать прививку от коронавируса.

Напомним, что по этому делу 17 человек отстранили от работы до конца пандемии COVID-19 или же до прохождения ими вакцинации. Однако истцы требовали признать решение предприятия незаконными, допустить их к работе и компенсировать им недополученную зарплату и моральный ущерб.

Рассмотрев еще 2 дела, суд принял решение отказать истцам в их требованиях. Еще одно дело было отложено на 13 октября по ходатайству заявителя.

Интересное