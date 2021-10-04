В Ефремове будут судить местного жителя, зарубившего приятеля топором

Погибший скончался от множественных ударов топором по голове Фото: Алексей ФОКИН

Следователи в Ефремове завершили расследование убийства на почве пьяной ссоры. В нем обвиняется местный житель.

Как установило следствие, 30 августа 2021 года во время застолья между 47-летним жителем Ефремова и его 31-летним приятелем произошла ссора. В пылу конфликта обвиняемый схватил топор и ударил им своего знакомого по голове много раз. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи собрали доказательства, изобличающие вину мужчины. Уголовное дело рассмотрит суд.