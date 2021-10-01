В Тульской области будут судить задавившего женщину водителя автопогрузчика

Обвиняемый признал полностью свою вину на следствии

Тульские следователи завершили расследование уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Выяснилось, что 25 июля 2021 года 62-летний житель поселка Куркино выполнял погрузочные работы в ангаре хранения зерна. В какой-то момент дав задний ход погрузчику, водитель не убедился в том, что позади никого нет и наехал на 32-летнюю рабочую зернотока. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Обвиняемый признал полностью свою вину на следствии, которое сейчас завершено. Уголовное дело направлено в суд. Санкция за данное преступление предусматривает до 3-х лет лишения свободы.