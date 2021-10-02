Теперь ей грозит крупный штраф или обязательные работы Фото: Алексей ФОКИН

В Туле ранее судимая девушка обматерила полицейского. Теперь ей грозит крупный штраф или обязательные работы.

Как утверждает следствие, вечером 20 августа, 21-летняя молодая женщина была пьяна, когда ее доставили в отдел полиции «Криволученский» УМВД России по г. Туле. Ранее девушка нарушила общественный порядок во дворе дома по улице Металлургов. В отделении же она грубила сотруднику полиции, обозвав его нецензурными словами.

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело рассмотрит Пролетарский районный суд.