В Тульской области в столкновении трех машин пострадала 6-летняя девочка

Фото: тульская Госавтоинспекция Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области на федеральной трассе «ВАЗ» врезался в две иномарки. ДТП произошло вечером 30 сентября в Заокском районе.

По предварительной информации, около 20:20 на 133 километре трассы М-2 «Крым» 51-летний мужчина, будучи за рулем «ВАЗ 2131», врезался в едущие впереди «BMW 525» и «Nissan Qashqai». В результате столкновения все автомобили вынесло в кювет.

В аварии пострадал сам водитель «ВАЗа» и 6-летняя девочка - пассажирка «BMW». Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия.