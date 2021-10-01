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Происшествия1 октября 2021 12:12

В Туле после столкновения двух иномарок в больницу попал 4-х летний ребенок

Один из водителей неудачно развернулся на перекрестке
Елена Иргиз
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Пострадавших госпитализировали с различными травмами

Пострадавших госпитализировали с различными травмами

Фото: материалы пресс-служб

После столкновения двух иномарок в больницу попал ребенок. Авария случилась 30 сентября поздним вечером в Туле.

По предварительным данным, около 20:20 в Туле на улице Карпова, 37-летний мужчина, будучи за рулем «Renault Sandero», развернулся на нерегулируемом перекрестке, при этом не уступив дорогу едущей навстречу машине. В результате «Renault» столкнулся с «SsangYong Actyon», которым управлял 39-летний мужчина.

В аварии пострадал сам водитель «Renault» и пассажиры «SsangYong»: 37-летняя женщина и 4-хлетний мальчик. Их отвезли в больницу с различными травмами.

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