За изготовление и попытку сбыта в Туле 200 закладок с наркотиками иностранец отсидит 11 лет

Сбывать приготовленные закладки мужчина собирался на территории Тулы Фото: Алексей ФОКИН

В Туле иностранный гражданин собирался сбыть крупную сумму наркотиков. Его задержала полиция, а суд вынес строгий приговор.

Как было установлено в ходе следствия, безработный гражданин иностранного государства в апреле 2021 года изготовил 200 закладок с наркотиками, которые спрятал в автомобиле своего знакомого. При этом последний даже не подозревал, что хранит наркотические средства. Сбыть приготовленный «товар» мужчине не удалось, так как его задержали правоохранители. При злоумышленнике нашлось 350 гр. наркотиков.

Суд приговорил 36-летнего жителя иностранного государства к 11 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.