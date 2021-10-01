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Здоровье1 октября 2021 11:18

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 1 октября 2021 года: умерло еще 11 человек

При этом число выздоровевших за сутки - больше 200 человек
Елена Иргиз
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Более 3 000 жителей за все время распространения COVID-19 скончалось от различных осложнений

Более 3 000 жителей за все время распространения COVID-19 скончалось от различных осложнений

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики в Тульской области еще 124 жителя заболели коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии отмечается 54 752 случая заболевания, и заболеваемость в последние дни растет.

Также сообщается о 224 выздоровевших за минувший период, и 47 146 - с весны 2020 года.

Однако более 3 000 жителей за все время распространения COVID-19 умерло от различных осложнений на хронические заболевания. Из них 11 - только за последние сутки.

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