Коронавирус в Тульской области, последние данные на 1 октября 2021 года: умерло еще 11 человек

Более 3 000 жителей за все время распространения COVID-19 скончалось от различных осложнений Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики в Тульской области еще 124 жителя заболели коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии отмечается 54 752 случая заболевания, и заболеваемость в последние дни растет.

Также сообщается о 224 выздоровевших за минувший период, и 47 146 - с весны 2020 года.

Однако более 3 000 жителей за все время распространения COVID-19 умерло от различных осложнений на хронические заболевания. Из них 11 - только за последние сутки.