ЕвроХим – один из лидеров по числу вакцинированных работников в Новомосковске

Прививочная кампания от COVID-19 на Новомосковской площадке компании Андрея Мельниченко стартовала в начале февраля.

Руководство постоянно уделяет внимание этому вопросу и проводит оперативные совещания, в том числе с разработчиками вакцины. Так, например, состоялась серия встреч с заместителем директора по научной работе Центра им. Н.Ф. Гамалеи Денисом Логуновым, где обсуждались общие вопросы о вакцинации и штаммах коронавирусной инфекции.

Председатель совета молодых специалистов АО «НАК «Азот» Артем Ковырзин:

«Хочу скорее вернуться в социальную жизнь без каких-либо ограничений. Вокруг столько всего интересного. Я активно принимаю участие в волонтерских акциях нашего предприятия и города. Хочу приносить пользу для общества, но делать это безопасно как для себя, так и для окружающих.».

В компании понимают, что сегодня главная задача - это сохранение здоровья работников и создание коллективного иммунитета для дальнейшего безопасного и беспрерывного функционирования производств. В ближайшее время на предприятиях компании стартует ежегодная вакцинация от гриппа.