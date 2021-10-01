В Тульской области могут ввести новые ограничения по коронавирусу Фото: Алексей ФОКИН

Обстановка с заболеванием коронавирусной инфекцией в Тульской области в последние дни, как и в целом по стране, снова стала осложняться. К печальной статистике добавился сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Несмотря на то, что в нашем регионе ситуация пока лучше, чем в соседних, по мнению экспертов, ухудшение эпидобстановки неминуемо.

На данный момент в медучреждениях имеется все необходимое для оказания помощи больным. Для госпитализации пациентов с COVID-19 развернуто 990 коек, из них занято 795. Привито первым компонентом более 585 тысяч человек, вторым компонентом – почти 553 тысячи. От гриппа привились порядка 218 тысяч человек.

Вместе с тем, решено подготовить предложения и рекомендации по дополнительным санитарным мерам и заблаговременно оповестить жителей об их введении. В частности, предусматривается возможность увеличения количества рейсов общественного транспорта в часы пик, как это делалось годом ранее.