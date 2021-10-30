Более 70 миллионов рублей получит Тульская область на расчистку рек

Фото: правительство Тульской области Фото: материалы пресс-служб

На расчистку рек в Тульской области Правительство РФ направит больше 70 миллионов рублей, сообщает правительство региона.

Так, в текущем году поступит более 15 миллионов, а в 2022 - еще свыше 28. На эти деньги будут расчищены участки:

- реки Дон в Епифани Кимовского района протяженностью 2 км;

- реки Шиворонь в Узловском и Киреевском районах в районе населенного пункта Дедилово протяженностью 5 км;

- реки Скнига в районе населенного пункта Страховский Заокского района протяженностью 3,5 км.

Такое соглашение глава региона заключил с министром природных ресурсов и экологии РФ на встрече в апреле этого года.

Отмечается также, что с 2022 по 2030 год запланирована расчистка участков реки Дон по всей ее протяженности. Вопрос финансирования работ находится в разработке.