Четырехлетнего ребенка спасли из горящего дома в Советске Тульской области, скинув в окно

Ребенка спасли из горящего дома в Советске Тульской области, скинув в окно Фото: материалы пресс-служб

В Советске Тульской области на улице Октябрьской, 35 утром 30 сентября произошел пожар в жилом четырехэтажном доме. В 09:18 утра очевидцы заметили, что из окон общежития в городе Советске валит дым. А с третьего этажа высунулась женщина и умоляла спасти ее ребенка.

Свидетели не растерялись, растянули простыню и поймали 4-летнюю Полину. Ее маму Светлану через окно уже спасли пожарные.

- Я была в шоковом состоянии, - призналась позже женщина. - Мы спали, проснулась я от голосов под окнами. Заметив меня стоявшие там сантехники сказали мне, что в доме пожар. Я хотела выбежать, открыла дверь, а там дым, весь гар - к нам в крыльцо. Подбежала вновь к окну, стою, кричу — о помощи просила. Там уже люди стояли, помогли ребенка спасти... Я, конечно, всех благодарю. Дай им бог здоровья, что не оставили, не бросили и дали подсказку, чтобы сбросить ребенка.

Остальных семерых находившихся в горящем доме жильцов удалось оперативно эвакуировать по лестничному маршу общежития. Спасатели быстро потушили огонь. Как выяснилось, на кухне второго этажа коротнула электропроводка. Пострадавших нет, от госпитализации все отказались, выгорело только одно помещение.

Сейчас в региональном МЧС рассматривается вопрос о поощрении пришедших на помощь очевидцев.